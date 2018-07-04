المنتخب الكرواتي يتطلع لعبور محطة روسيا في ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد مباراة شاقة ضد الدنمارك في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، عاد المنتخب الكرواتي للتمارين في مدينة سوتشي الروسية استعداداً للقائه بصاحب الأرض في الدور ربع النهائي.

الوقت الأصلي والإضافي للقاء ضد الدنمارك انتهى بالتعادل، بهدف لكل منتخب وانتفعت كرواتيا في ضربات الجزاء الترجيحية بأداء مبدع من حارس المرمى، دانيل سوباسيتش، الذي صد 3 ضربات جزاء ليساعد كرواتيا على الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفضل المنتخب الكرواتي بدء استعداداته لمباراة السبت في سوتشي المدينة التي ستستضيف اللقاء، لأن طقسها الدافئ الرطب يختلف عن طقس مقر إقامته في سانت بطرسبيرج لأنها مدينة شمالية باردة.