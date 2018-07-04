إنجلترا تتخطى كولومبيا وتعبر إلى ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حجز منتخب إنجلترا مقعده في دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الكولومبي 4 /3 بضربات الترجيح على ملعب أتكريت أرينا في موسكو في أخر مباريات دور الـ 16.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدف حمل توقيع نجم توتنهام هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 57 ليعزز موقعه في صدارة قائمة هدافي المونديال برصيد 6 أهداف، ولكن ياري مينا مدافع برشلونة خطف هدف التعادل القاتل لكولومبيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين، لكنه لم يشهد أي جديد ليتم الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإنجليزي لصالحه بنتيجة 4 /3.

وسيطر منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة ولاحت له العديد من الفرص التي كانت كفيلة بزيادة حصيلته من الأهداف، وفي المقابل اعتمد منتخب كولومبيا على الهجمات المرتدة التي لم تشكل تهديداً صريحاً على مرمى الحارس جوردان بيكفورد.

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، بصعود إنجلترا لتنضم إلى أوروجواي والبرازيل وفرنسا والسويد وبلجيكا وروسيا وكرواتيا.

ويلتقي منتخب إنجلترا في دور الثمانية، السبت المقبل، مع المنتخب السويدي الذي تغلب في وقت سابق، الأربعاء، على سويسرا بهدف دون رد.

وعبر منتخب إنجلترا لدور الثمانية للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الأولى منذ نسخة 2006، حيث خرج من دور الـ 16 في مونديال 2010، ومن دور المجموعات في مونديال 2014.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

وتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة أيضاً.

ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال للمرة الـ 15، وكان أبرز إنجاز سابق للفريق الفوز باللقب في نسخة 1966.