فرنسا تستعد للقاء الأوروغواي في ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





مباراة دور الـ 16 لمونديال روسيا لعام 2018 التي انتهت بانتصار فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قد تكون واحدة من أروع مباريات البطولة، فقد استمتعت الجماهير بأداء هجومي رائع من الطرفين، وخاصةً فرنسا ونجمها اليافع، كيليان مبابي، الذي لا يتجاوز عمره 19 عاماً.

تأهلت فرنسا بفضل هذا النصر الرائع إلى الدور ربع النهائي حيث ستجابه، يوم الجمعة المقبل، في مدينة نيجني نوفغورد الروسية، خصم آخر من أميركا الجنوبية منتخب الأوروغواي، الذي صعد إلى الدور بفضل انتصاره على البرتغال بهدفين مقابل هدف.

قد يكون الحظ في صالح فرنسا لأن هناك احتمال أن تحرم الإصابة الأوروغواي من مهاجمها المبدع، إيدينسون كافاني، الذي سجل هدفيها في المباراة الماضية ضد البرتغال.

وساد بعد الانتصار على الأرجنتين وليونيل ميسي إحساس لدى الجماهير الفرنسية بأن منتخبها لا يقهر وهو في طريقه للفوز باللقب غير أن مساعد المدرب، غاي ستيفان، حاول التقليل من حجم التطلعات.

جدير بالذكر أن لاعب خط الوسط، بليس ماتويدي، لن يلعب مباراة الجمعة لأنه سيقضي عقوبة إيقاف وسيلعب بدلاً عنه كورينتين توليسو.