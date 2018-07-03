إنجلترا تكمل استعداداتها للقاء كولومبيا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تسود أجواء من التفاؤل في أوساط المنتخب الإنجليزي الذي أكمل استعداداته في سان بطرسبرغ للقاء كولومبيا في دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وفي خمسة لقاءات جمعت الأسود الثلاثة مع الفريق الجنوب أميركي حتى الآن، فازت إنجلترا ثلاث مرات وتعادلت مرتين.

آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العالم كانت عام 1998 سجل فيها كل من دارين أندرتون وديفيد بيكهام وانتهت بهدفين نظيفين لصالح منتخب الأسود الثلاثة.

ويأمل هاري كين الذي أحرز 5 أهداف لبلاده في مونديال روسيا حتى الآن في تعزيز موقعه في صدارة قائمة هدافي كأس العالم ومن المتوقع أن يلعب إلى جواره زميله في فريق توتنهام هوتسبر ديلي آلي، ورحيم ستيرلينغ وجيسي لينغارد.