بلجيكا تتأهل رسمياً إلى دور الثمانية في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الثمانية لمونديال روسيا لكرة القدم، بعد فوزه الدرامي على نظيره الياباني 3 /2 في روستوف في دور الـ 16 للبطولة.

ونجح منتخب بلجيكا في تحويل تأخره بهدفين أمام اليابان إلى فوز مثير بثلاثة أهداف، ليحجز مقعده في دور الثمانية عن جدارة.

ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في هذا الفوز إلى البديل ناصر الشاذلي، الذي خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف في الدقيقة 47 عن طريق جينكي هاراجوتشي لاعب وسط فورتونا دوسلدورف الألماني، ثم أضاف تاكاشي إنوي لاعب وسط ريال بيتيس الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم رد يان فيرتونخين مدافع توتنهام الإنجليزي بهدف لبلجيكا في الدقيقة 69، وأدرك البديل مروان فيلايني لاعب وسط مانشستر يونايتد التعادل لبلجيكا في الدقيقة 74 قبل أن يخطف الشاذلي لاعب وسط وست بروميتش البيون الإنجليزي هدف الفوز القاتل.

ويشارك منتخب بلجيكا في المونديال للمرة الـ 13، وكان أبرز إنجاز سابق للفريق احتلال المركز الرابع في نسخة 1986.