نيمار يقود البرازيل للتأهل إلى ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 - محمود علي:

أفلت المنتخب البرازيلي من صدمات الكبار والمفاجآت غير السارة وتأهل عن جدارة إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بعدما تغلب على نظيره المكسيكي 2 / صفر، الإثنين، على ملعب "كوسموس أرينا" بمدينة سامارا ضمن منافسات الدور الثاني.

وحسم المنتخب البرازيلي، الأكثر تتويجاً في تاريخ كأس العالم برصيد خمسة ألقاب، المباراة وبطاقة التأهل لصالحه، بهدفين سجلهما نيمار وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 51 و88.

ولحق المنتخب البرازيلي بذلك بمنتخبات فرنسا وأوروجواي وروسيا وكرواتيا إلى دور الثمانية بينما خرج منتخب المكسيك من الدور الثاني برفقة الأرجنتين والبرتغال وإسبانيا والدنمارك.

ويلتقي المنتخب البرازيلي في دور الثمانية، الجمعة، بالفائز من مباراة دور الـ 16 المقررة في وقت لاحق اليوم بين منتخبي بلجيكا واليابان على ملعب "روستوف أرينا".