الإسماعيلي يضم الحارس المخضرم عصام الحضري

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن نادي الإسماعيلي المصري تعاقده مع الحارس المخضرم عصام الحضري ليعود اللاعب إلى صفوف الفريق من جديد.

وسيواصل المخضرم عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ كأس العالم لكرة القدم، مسيرته في الملاعب بعدما انضم إلى الإسماعيلي المنتمي للدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين.

وقال الإسماعيلي في صفحته على "فيسبوك" بجوار صورة للحضري: "رحبوا معنا بالحارس الأفضل في تاريخ مصر.. عصام الحضري يعود إلى الدراويش من جديد".

وأعلن الإسماعيلي أنه نجح في الحصول على توقيع الحضري عقب عقد جلسة مع الجزائري خير الدين مضوي المدرب الجديد للفريق.

ومن المرجح أن يشارك الحضري باستمرار مع الإسماعيلي، الذي احتل المركز الثاني في الدوري الموسم الماضي وسيظهر في دوري أبطال أفريقيا، خاصةً بعد رحيل الحارس الأساسي محمد عواد.

وسبق للحضري اللعب في صفوف الإسماعيلي في فترتين الأولى في 2009 واستمر موسماً واحداً والثانية في 2014 ورحل في العام التالي.