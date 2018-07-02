فريق من السائقات في الهند يستعد لخوض غمار المنافسة في سباقات السيارات

الشارقة 24 – رويترز:

توافدت على حلبة "كاري موتور" في مدينة كويمباتور بجنوب الهند أكثر من 60 امرأة من مختلف أنحاء البلاد هذا الأسبوع، للتنافس فيما بينهن على مقاعد في أول فريق نسائي لسائقي سباقات السيارات في البلاد.

وبعد ثلاثة أيام من التدريبات الصارمة، جرى اختيار ست نساء لدخول بطولة "جيه كيه تاير" الوطنية لسباقات السيارات في الأسبوع المقبل.

وتقول ريتيكا أوبروي، وهي طبيبة جرى اختيارها لتكون عضوة في الفريق، إن السائقات النساء بحاجة إلى التحلي بالكثير من الشجاعة والتغلب على مخاوفهن، لكن تجربة قيادة السيارة بسرعة فائقة والتنافس على الفوز هما بشكل عام من أفضل اللحظات التي يمكن للمرء أن يحظى بها.

وتتمتع سباقات السيارات بشعبية كبيرة في الهند، حيث يمتلك رجل الأعمال الهندي فيجاي ماليا فريق "إنديا فورس" الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 لكن لا يوجد حالياً أي سائقين هنود في المسابقة.