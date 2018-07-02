ليفربول الإنجليزي يمدد عقد النجم محمد صلاح حتى 2023

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد أكثر من عام بقليل من انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق.

وذكر النادي عبر موقعه على الإنترنت أن اللاعب، الذي انضم إلى الفريق قبل أكثر من عام، قادماً من روما الإيطالي، قد وقع على العقد الجديد ليحسم استمراره ضمن صفوف الفريق.

وحقق صلاح انطلاقة هائلة مع ليفربول، حيث سجل خلال موسمه الأول 44 هدفاً في 52 مباراة بقميص الفريق الذي يدربه المدير الفني يورجن كلوب.

وسجل صلاح 32 هدفاً للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتوج بلقب هداف المسابقة في الموسم المنقضي، كما بات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي محطماً الرقم الذي كان مسجلاً باسم كل من آلان شيرار مع نيوكاسل وكريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد ولويس سواريز مع ليفربول.

وأحرز صلاح العديد من الألقاب خلال الموسم المنقضي، منها لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في تصويت رابطة اللاعبين المحترفين، كما فاز بجائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الكتاب الرياضيين.