لوس أنجليس ليكرز يتعاقد مع النجم ليبرون جيمس

الشارقة 24 – أسعد خليل:





فجر نادي لوس أنجليس ليكرز مفاجأة من العيار الثقيل بتعاقده مع ليبرون جيمس نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وجاءت الصفقة لتحسم شائعات دامت لأشهر حول مستقبل النجم الذي شارك في مهرجان مباراة "كل النجوم" 14 مرة حتى الآن، وسيرحل بذلك للمرة الثانية عن صفوف كليفلاند كافاليرز.

وذكرت وكالة "كلاتش سبورتس جروب" المملوكة لمدير أعمال اللاعب، أن جيمس 33 عاماً سيحصل على 154 مليون دولار بموجب العقد.

وتوج ليبرون جيمس مع كليفلاند كافاليرز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي في 2016، لكن أثار ضجة بالكشف عن نيته في الرحيل عن كافاليرز، بعد أن خسر الفريق أمام جولدن ستيت واريورز في الدور النهائي للدوري في الموسمين الأخيرين.