اليابان تنهي استعداداتها للقاء بلجيكا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





وضع المنتخب الياباني لكرة القدم في مدينة روستوف الروسية اللمسات الأخيرة على استعداداته لمباراته الهامة ضد بلجيكا في الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا لعام 2018.

وتأهل المنتخب الآسيوي للدور بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته الثامنة برصيد 4 نقاط بعد نصر وتعادل وهزيمة، وأصبح أول منتخب يتأهل إلى الدور باستخدام قانون اللعب النزيه لأنه كان متساوياً في النقاط والأهداف مع منتخب السنغال، غير أن الأخير خرج من البطولة لأنه استلم عدداً أكبر من البطاقات الصفراء.

هذا ثالث تأهل ياباني لهذا الدور فقد حقق ذلك في 2002 و2010، أما خصمه في روستوف منتخب بلجيكا فإنه فاز بكل المباريات التي خاضها في المجموعة السابعة، وسجل عدداً من الأهداف في المجموعة يفوق كل الأهداف التي سجلتها المنتخبات الأخرى في مجموعاتها.

حارس اليابان، إيجي كاواشيما، الذي لعب لخمس سنوات في بلجيكا لفريقي ليرس وستاندارد لييج، أكد أن منتخب بلاده يحتاج إلى تقديم أفضل أداء ممكن إذا أراد تحقيق المفاجأة وتخطي بلجيكا.

الفائز بهذا اللقاء بين اليابان وبلجيكا سيلتقي في الدور ربع النهائي بالفائز باللقاء بين البرازيل والمكسيك.