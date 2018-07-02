كرواتيا يتخطى الدنمارك ويبلغ دور الثمانية في مونديال روسيا

فرحة لاعبي كرواتيا بالتأهل

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تأهل المنتخب الكرواتي إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في روسيا، عقب فوزه 3 / 2 بركلات الترجيح على نظيره الدنماركي في دور الـ 16 للمونديال.



انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عجز خلالها المنتخبان عن تغيير النتيجة، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكرواتي.



بادر المنتخب الدنماركي بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأولى، قبل أن يتعادل سريعاً ماريو ماندزوكيتش لمصلحة كرواتيا في الدقيقة الرابعة.



وأضاع منتخب كرواتيا فرصة حسم المباراة في الوقت الإضافي، بعدما أهدر نجمه لوكا مودريتش ركلة جزاء في الدقيقة 116 تصدى لها كاسبر شمايكل، حارس مرمى المنتخب الدنماركي ببراعة.



وتقمص دانييل سوباسيتش، حارس مرمى كرواتيا دور البطولة في ركلات الترجيح، بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح، ليقود بلاده نحو دور الثمانية في المونديال للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1998 بفرنسا.