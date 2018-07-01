الدب الروسي يقضي على ماتادور إسبانيا ويبلغ ربع نهائي المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

لحق منتخب روسيا بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، عقب فوزه على نظيره الإسباني 4/3 بركلات الترجيح في دور الـ 16 للمونديال.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بتعادل المنتخبين 1/1 ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة المنتخب الروسي.

وبادر المنتخب الإسباني بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق المدافع الروسي سيرجي ايجناشيفيتش، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، ليصبح اللاعب العاشر في النسخة الحالية للمسابقة الذي يحرز هدفاً عكسياً.

ولم يهنأ المنتخب الإسباني بتقدمه كثيراً، بعدما أحرز أرتيم دزيوبا هدف التعادل لروسيا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء.

ورغم استحواذه على الكرة في أغلب فترات الوقتين الأصلي والإضافي، عجز المنتخب الإسباني عن فك شفرة الدفاع الروسي، ليصلا بالمباراة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا، الذي تصدى لركلتي جزاء، ليقود أصحاب الأرض لمواصلة المغامرة في المونديال، والإطاحة بالمنتخب الإسباني، الفائز باللقب عام 2010.

وضرب منتخب روسيا موعداً في دور الثمانية مع الفائز من مباراة كرواتيا والدنمارك، التي ستقام في وقت لاحق اليوم.