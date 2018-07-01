بلجيكا لخطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي من بوابة اليابان

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يسعى المنتخب البلجيكي لتحقيق خطوة جديدة على الطريق الصحيح من خلال التأهل إلى دور الثمانية لكأس العالم مع إيمان راسخ بقدرة الفريق على بلوغ المباراة النهائية.

لكن ينبغي على الفريق البلجيكي أن يتجاوز عقبة اليابان يوم غد الإثنين في روستوف في دور 16 من أجل حجز مقعده في دور الثمانية ومضاهاة ما حققه قبل أربعة أعوام في مونديال البرازيل.

وخرجت بلجيكا من دور الثمانية في مونديال البرازيل على يد الأرجنتين وتعرضت لهزيمة في الدور ذاته في يورو 2016 على يد ويلز، ولكن الفريق صاحب المركز الثالث في التصنيف العالمي للمنتخبات أظهر أن لديه كل المؤهلات للوصول إلى أبعد مدى في روسيا.

وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة للمونديال برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وفي ظل وجود لاعبين من أمثل أدين هازارد وكيفين دي بروين، وأيضاً الحارس تيبو كورتوا والمهاجم روميلو لوكاكو الذي قد يكون مرشحاً لجائزة هداف المونديال.