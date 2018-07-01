منتخب كولومبيا يستعد للقاء إنجلترا في مونديال روسيا

جانب من تدريبات كولومبيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:



يجابه منتخب كولومبيا لكرة القدم، الثلاثاء القادم في موسكو نظيره الإنجليزي، في ثمن نهائي مونديال روسيا لعام 2018.



تأهلت كولومبيا إلى هذا الدور بعد انتصارها في مباراتها الأخيرة في المجموعة الثامنة بهدفين مقابل هدف على السنغال، لتتأهل إلى دور الـ 16 بوصفها الفائزة بالمجموعة.



لا شك في أن كولومبيا ستضع حساباً لمتصدر قائمة مسجلي الأهداف في هذه البطولة نجم إنجلترا، هاري كين، الذي سجل 5 أهداف حتى الآن.



وهناك مخاوف من أن تحرم الإصابة وتورم في الساق النجم، خيميس رودريغز، من قيادة كولومبيا في هذه المباراة الهامة، غير أن النبأ السار للمنتخب هو أن النجم، ابيل أغويلار عاد من الإصابة.