الأوروجواي يتأهل دور الثمانية في مونديال روسيا

فرحة لاعبي الأوروجواي بالتأهل

الشارقة 24 – أسعد خليل:



تأهل منتخب أوروجواي إلى ربع نهائي مونديال روسيا بعد فوزه على نظيره البرتغالي 2 /1 على ملعب فيشت في سوتشي، ضمن فعاليات دور الـ 16 للبطولة.



ويدين منتخب أوروجواي بالفضل في هذا الفوز لإدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين السابعة، و62 وتكفل بيبي مدافع بشكتاش التركي بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال في الدقيقة 55.



ويلتقي منتخب أوروجواي في دور الثمانية مع نظيره الفرنسي الذي فاز على الأرجنتين 4/ 3