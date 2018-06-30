فرنسا تتأهل إلى ربع نهائي مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل :

تأهل المنتخب الفرنسي، إلى دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، بعد فوزه الكاسح على نظيره الأرجنتيني، 4-3، على ملعب كازان أرينا في دور الـ 16 للبطولة.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى، حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى، ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية أسلوبها على المباراة حتى النهاية.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي سجل الهدفين الثالث والرابع، وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني عروضه الباهتة في البطولة، ليستحق الخروج المبكر من البطولة، بعد أن بلغ المباراة النهائية للنسخة الماضية في البرازيل، قبل الهزيمة أمام ألمانيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث تقدم أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، ثم أدرك أنخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف جابريل ميركادو مدافع إشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48، ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتغارت الألماني لفرنسا في الدقيقة 57.

وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.

وتلتقي فرنسا في دور الثمانية، مع الفائز من المباراة الأخرى في دور الـ 16، والتي تجمع في وقت لاحق السبت بين ألأوروغواي والبرتغال.

ويتطلع الفريق الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن نال اللقب للمرة الأولى في نسخة 1998 التي جرت على أرضه.