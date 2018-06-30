منتخب البرازيل يستعد للقاء المكسيك في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





عقد منتخب البرازيل مؤتمراً صحافياً وحصة تدريبية، استعداداً لمواجهة المكسيك، الإثنين المقبل، ضمن الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتأهلت البرازيل عن مجموعتها بعد تعادل مع سويسرا وفوزين على كوستاريكا وصربيا.

وكانت المكسيك استهلت مشاركتها في البطولة بفوز مبهر على بطل العالم ألمانيا، أتبعته بفوز على كوريا الجنوبية، قبل أن تخيب آمال المحبين بخسارة قاسية على يد السويد بثلاثية نظيفة.

وعلى هذا أنهت المكسيك ثانية في مجموعتها، لتضرب موعداً مع بطل العالم 5 مرات منتخب البرازيل أول مجموعته.

ولاقت المكسيك البرازيل 4 مرات في نهائيات كأس العالم السابقة، خسرت أمامها 3 مرات، وتعادلت مرة واحدة بدون أهداف، وجاء التعادل هذا في نهائيات كأس العالم الماضية في البرازيل.

ولم يسبق أن سجلت المكسيك أي هدف في شباك البرازيل في اللقاءات الأربعة الماضية، في حين هزت البرازيل شباك المكسيك فيها 11 مرة.