مفاجآت وأرقام قياسية في الدور الأول من مونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حطم الدور الأول من مونديال روسيا 2018، عدداً من الأرقام القياسية، منها عدد الأهداف المسجلة بالخطأ من قبل لاعبين في شباك منتخبات بلادهم، وعدد ضربات الجزاء المحتسبة، وأطول فترة انتظار لأول تعادل سلبي، ومع خروج حامل اللقب المنتخب الألماني، قد يشهد الدور الثاني من الكرنفال الكروي العالمي، تحطيم رقم مسجل باسمه، ومن أهم هذه الأرقام:

1- للمرة الأولى منذ مونديال 1982، تنطلق منافسات الدور الثاني من البطولة، من دون تواجد أي منتخب إفريقي.

2- شهدت المباريات الـ 48، في دور المجموعات بالمونديال، تسجيل 122 هدفاً، وبذلك يبلغ معدل التهديف 2.54 هدف لكل مباراة، مقابل 2.67 هدف في المباراة في مونديال البرازيل عام 2014.

ويعد المعدل في البطولة الحالية، هو سادس أقل معدل في تاريخ المونديال، لكن في الوقت نفسه، سجل المونديال الروسي رقماً قياسياً، حيث تأخر أول تعادل سلبي إلى المباراة رقم 37 .

3- انتهت فعاليات كأس العالم في أربع من المدن الروسية الـ 11 المستضيفة للبطولة، حيث لن تقام مباريات أخرى في إيكاترنبيرغ وفولغوغراد وسارانسك وكالينينغراد، وستشاهد الجماهير فيها مباريات المونديال عبر الشاشات.

4- شهدت منافسات المونديال حتى الآن، تسعة أهداف سجلت بالخطأ من قبل لاعبين في شباك منتخبات بلادهم، لتحطم البطولة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في مونديال 1998 بفرنسا، والذي شهد ستة أهداف بالنيران الصديقة، بينما يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين قائمة هدافي البطولة الحالية حتى الآن برصيد خمسة أهداف.

5- بعد خروج المنتخب الألماني حامل اللقب من منافسات الدور الأول، يستمر تنافس أكثر من نصف إجمالي عدد لاعبي المونديال المحترفين في أندية ألمانية، حيث تأهل 37 لاعباً من إجمالي 67 لاعباً محترفاً في أندية ألمانية للتنافس مع منتخبات بلادهم في الدور الثاني من المونديال، بينهم عشرة لاعبين سويسريين وسبعة يابانيين.

6- يفترض بالمنتخب الألماني استعادة توازنه، وتضميد جراح الخروج المبكر والصادم من المونديال خلال 71 يوماً، حيث تنطلق بعدها منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، ويستهل المانشافت مشواره بها بمواجهة منتخب فرنسا في ميونيخ، في السادس من سبتمبر المقبل.

7- في الأيام القليلة المقبلة، قد يفقد المنتخب الألماني مقاسمته لنظيره البرازيلي، صدارة المنتخبات الأكثر تهديفاً بالأدوار الفاصلة، حيث يتساوى الفريقان الآن برصيد 226 هدفاً لكل منهما، وينفرد المنتخب البرازيلي في الصدارة في حالة هز شباك المكسيك بمباراتهما في دور الـ 16.

8- سجل التونسي فخر الدين بن يوسف الهدف رقم 2500 في تاريخ كأس العالم، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز تونس على بنما 2-1، يوم الخميس، في ختام دور المجموعات.

9- عندما خاض روريك غيسلاسون منافسات كأس العالم ضمن صفوف منتخب آيسلندا، لم يكن يتابع حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام" سوى نحو 40 ألف، ولكن لاعب فريق الدرجة الثانية الألماني ساندهاوزن حصد شعبية هائلة عبر المونديال، وبالتحديد منذ مشاركته من مقعد البدلاء أمام الأرجنتين، ليصل متابعيه إلى 1.2 مليون ولا يزال العدد في تزايد مستمر.