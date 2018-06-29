المكسيك تستعد للقاء البرازيل في ثمن نهائي المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عقد منتخب المكسيك مؤتمراً صحافياً وحصة تدريبية اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة البرازيل يوم الإثنين المقبل، ضمن الدور الثاني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وكانت المكسيك استهلت مشاركتها في البطولة بفوز مبهر على بطل العالم ألمانيا، أتبعته بفوز على كوريا الجنوبية قبل أن تخيب آمال المحبين بخسارة قاسية على يد السويد بثلاثية نظيفة.

وعليه أنهت المكسيك ثانية في مجموعتها، لتضرب موعداً مع بطل العالم خمس مرات منتخب البرازيل أول مجموعته.

ولاقت المكسيك البرازيل أربع مرات في نهائيات كأس العالم السابقة، خسرت أمامها ثلاث مرات، وتعادلت مرة واحدة بدون أهداف، وجاء التعادل هذا في نهائيات كأس العالم الماضية في البرازيل.

ولم يسبق أن سجلت المكسيك أي هدف في شباك البرازيل في اللقاءات الأربعة الماضية، في حين هزت البرازيل شباك المكسيك فيها إحدى عشرة مرة.