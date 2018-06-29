الأوروجواي تصطدم بقوة البرتغال في الدور الثاني للمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يعلم منتخب الأوروجواي مدى صعوبة المهمة في ثاني أدوار مونديال روسيا، عندما يواجه منتخب البرتغال العنيد بقيادة الهداف كريستيانو رونالدو.

وساهم رونالدو بشكل كبير في بلوغ منتخب بلاده دور الـ16 بفضل 4 أهداف سجلها في أول مباراتين من بينها 3 في مرمى إسبانيا في المباراة الأولى، وتنظر كل تشكيلة الفريق للمهاجم البالغ عمره 33 عاماً باعتباره مصدر الإلهام.

وسيواجه دفاع أوروجواي القوي مهمة صعبة أمام مهاجم ريال مدريد الموهوب، حيث لم تهتز شباك الفريق حتى الآن في 3 مباريات في البطولة.

لكن منتخب السيليستي يملك قوة هجومية كبيرة متمثلة بالنجم لويس سواريز "مهاجم نادي برشلونة الإسباني" واديسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لذلك سيعمل منتخب الأوروجواي على إيصال الكرات لهذين النجمين لضرب دفاعات منتخب البرتغال وخطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي.