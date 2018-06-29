منتخب فرنسا يستعد للقاء الأرجنتين في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أكد اللاعبان الفرنسيان توماس لومار وصموئيل أومتيتي ان فرنسا ستلعب بكل قوتها أمام الأرجنتين في مواجهة الدور الثاني، ضمن نهائيات كأس العالم في روسيا السبت المقبل.

وكانت فرنسا تعادلت مع الدنمارك في موسكو بدون أهداف، لكنها كانت قبلها ضمنت التأهل عن دور المجموعات.

وأجرى ديديه ديشامب مدرب فرنسا تغييرات كثيرة في مواجهة الدنمارك، مما أثر على القوة الهجومية وعلى سرعة المنتخب، ليشعل انتقادات كثيرة من الصحافة الفرنسية.

وسيكون الاختبار المقبل أمام ليونيل ميسي ورفاقه، وكانت آخر مواجهة بين هذين المنخبين في النهائيات العالمية عام 1978.

يشار إلى أن الأرجنتين كانت تأهلت ثانية عن مجموعتها بعد فوز صعب على نيجيريا بهدفين لهدف.