بلجيكا تتخطى إنجلترا وتصعد لدور الـ 16 بكأس العالم بالعلامة الكاملة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل منتخب بلجيكا انطلاقته الرائعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المستحق 1 / صفر على منتخب إنجلترا في الجولة الثالثة "الأخيرة" لمنافسات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات في البطولة، التي شهدت أيضاً فوزاً شرفياً لمنتخب تونس 2 / 1 على منتخب بنما.

انفرد المنتخب البلجيكي بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند 6 نقاط في المركز الثاني، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وقبع منتخب بنما في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث.

ويدين منتخب بلجيكا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عدنان يانوزاي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51 عبر تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

وبات المنتخب البلجيكي الفريق الثالث الذي يحقق العلامة الكاملة في مجموعته بالنسخة الحالية للمونديال بعد منتخبي أوروجواي وكرواتيا في المجموعتين الأولى والرابعة على الترتيب.

بتلك النتيجة، ضرب منتخب بلجيكا موعداً في دور الستة عشر مع منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، الإثنين القادم، في حين يلتقي المنتخب الإنجليزي، الفائز باللقب عام 1966، مع نظيره الكولومبي، متصدر المجموعة الثامنة، الثلاثاء المقبل.