اللعب النظيف يؤهل اليابان للدور الثاني في المونديال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بلغ المنتخب الياباني، الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، رغم هزيمته أمام نظيره البولندي، 0-1، يوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة، مستفيداً من تفوقه على المنتخب السنغالي، شريكه في المركز الثاني بالمجموعة، بمعايير اللعب النظيف.

وتلقى المنتخب الياباني صدمة، عندما افتتح يان بيدناريك التسجيل للمنتخب البولندي في الدقيقة 59، وهو ما كان كفيلاً بخروج منتخب اليابان من الدور الأول، في ظل استمرار التعادل السلبي في المباراة الأخرى بالمجموعة، بين المنتخبين الكولومبي والسنغالي.

لكن مصير المنتخب الياباني تغير بعدها بقليل، مع تقدم ياري مينا بهدف للمنتخب الكولومبي في شباك السنغال، وحسم مصير محاربي الساموراي بالتأهل للدور الثاني، مع نهاية المباراتين بفوز بولندا على اليابان، 1-0، وكولومبيا على السنغال، 1-0.

فقد تأهل المنتخب الكولومبي بذلك من صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، وتساوى المنتخبان الياباني والسنغالي في المركز الثاني في عدد النقاط "أربع نقاط لكل منهما"، وكذلك حسابات فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، وكانت الأفضلية للمنتخب الياباني، الذي حصد أربع بطاقات صفراء مقابل ست بطاقات صفراء للسنغال.