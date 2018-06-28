كولومبيا تصعد لدور الـ 16 في كأس العالم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

لحق منتخب كولومبيا بركب المتأهلين لدور الـ 16، لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في روسيا، بعدما حقق انتصاراً ثميناً، بهدف دون رد، على منتخب السنغال في الجولة الثالثة والأخيرة، بمنافسات المجموعة الثامنة، من دور المجموعات للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز بولندا على اليابان بالنتيجة ذاتها.

وتربع منتخب كولومبيا على الصدارة، برصيد ست نقاط، ليصعد برفقة منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، الذي تفوق بفارق معايير اللعب النظيف، على منتخب السنغال، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف بعد تعادلهما، 2-2، في مواجهتهما المباشرة، وظل منتخب بولندا في مؤخرة الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

ولائحة اللعب النظيف، تتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء، التي يحصل عليها كل فريق.

وتنص لائحة البطولة، على اللجوء إلى معايير اللعب النظيف، لتحديد المنتخب المتأهل في حال تساوي منتخبين في رصيد النقاط وفارق الأهداف والتعادل في المواجهة المباشرة.