الاتحاد البرازيلي: إصابة مارسيلو ليست خطيرة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تلقى الظهير الأيسر للمنتخب البرازيلي مارسيلو، إصابة في الظهر خلال مباراة منتخبه أمام صربيا، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مونديال روسيا، ولكن الجهاز الطبي لمنتخب "السامبا" أكد أن لاعب ريال مدريد يتمتع بحالة جيدة، بعد أن تلقى العلاج.

وكشف الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مارسيلو أصيب بـ "تشنجات" في العمود الفقري، ولكنه تلقى العلاج، وأصبح بحالة جيدة.

وأصيب مارسيلو بالتشنجات في ظهره، بعد مرو 10 دقائق من مباراة البرازيل أمام صربيا، ليغادر الملعب، ويحل اللاعب فليبي لويس بدلاً منه.

وفاز منتخب البرازيل على نظيره الصربي، بهدفين نظيفين، وتأهلت لدور الـ 16 لمواجهة المنتخب المكسيكي، يوم الإثنين المقبل، بمدينة سامارا الروسية.