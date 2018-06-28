في الجولة الأخيرة

بلجيكا تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لمواجهة إنجلترا في المونديال

  • الخميس 28, يونيو 2018 في 11:59 ص
  • من تدريبات منتخب بلجيكا
    من تدريبات منتخب بلجيكا
أكد مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، أن الانتصار على إنجلترا لا يتصدر قائمة أولويات منتخبه، وذلك قبيل لقاء المنتخبين في مباراتهما الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 

يجابه المنتخب البلجيكي لكرة القدم في كالينينغراد نظيره من إنجلترا في مباراة هدفها الأساسي حسم صدارة المجموعة السابعة لمونديال روسيا لعام 2018.
 
فاز المنتخبان بمباراتيهما الافتتاحيتين في المجموعة ضد تونس وبنما، وأحرزا 8 أهداف في المباراتين مقابل تكبد هدفين فقط وضمنا التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.
 
مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، عقد مؤتمراً صحفياً عقب مران للمنتخب في كالينينغراد، وأكد في المؤتمر أن الانتصار على إنجلترا ليس مهماً، وطمأن المشجعين بأن الفحوصات على المهاجم، روميلو لوكاكو، بعد إصابته في المباراة ضد تونس أظهرت أنه لم يتكبد إصابة خطيرة.