بلجيكا تضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لمواجهة إنجلترا في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يجابه المنتخب البلجيكي لكرة القدم في كالينينغراد نظيره من إنجلترا في مباراة هدفها الأساسي حسم صدارة المجموعة السابعة لمونديال روسيا لعام 2018.

فاز المنتخبان بمباراتيهما الافتتاحيتين في المجموعة ضد تونس وبنما، وأحرزا 8 أهداف في المباراتين مقابل تكبد هدفين فقط وضمنا التأهل إلى الدور الثاني للبطولة.

مدرب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، عقد مؤتمراً صحفياً عقب مران للمنتخب في كالينينغراد، وأكد في المؤتمر أن الانتصار على إنجلترا ليس مهماً، وطمأن المشجعين بأن الفحوصات على المهاجم، روميلو لوكاكو، بعد إصابته في المباراة ضد تونس أظهرت أنه لم يتكبد إصابة خطيرة.