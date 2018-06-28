إسبانيا تواصل الاستعداد للقاء روسيا في دور الـ 16 في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





واصل المنتخب الإسباني بمدينة كراسنودار الروسية الاستعدادات لمجابهة صاحب الأرض، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

ويلتقي منتخب فرناندو هييرو، الأحد المقبل، على إستاد لوجنيكي بموسكو بالمنتخب الروسي، وتصدرت إسبانيا المجموعة الثانية بـ 5 نقاط من 3 مباريات بالتساوي مع البرتغال التي احتلت المركز الثاني في المجموعة.

ورغم تسجيل روسيا لـ 8 أهداف فإنها احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ 6 نقاط من مباراتين بعد الهزيمة في مباراتها الثالثة والأخيرة للمجموعة على يد الأوروغواي.