إنجلترا تكمل استعداداتها للقاء بلجيكا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





تدرب إنجلترا، بمدينة كالينينغراد قبيل مباراة المنتخب ضد بلجيكا في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتتقاسم إنجلترا وبلجيكا صدارة المجموعة بعد فوزهما بمباراتيهما الافتتاحيتين ضد تونس وبنما كما سجلا 8 أهداف وتكبدا هدفين في المباراتين.

لقاء الخميس في كالينينغراد لتحديد المركزين الأول والثاني في المجموعة.

فوز المنتخب الإنجليزي بمباراته الأخيرة ضد بنما بـ 6 أهداف مقابل هدف ألهب حماسة الجماهير التي بدأت تؤمن أن بوسع منتخبها مواصلة المشوار إلى النهائي غير أن المراقبين اشاروا إلى المقياسي الحقيقي لقوة المنتخب سوف يكون فوزه بمباراة الخميس ضد المنتخب البلجيكي القوي.