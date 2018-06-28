سويسرا تتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





صعد المنتخب السويسري إلى الدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حالياً بروسيا، بعدما تعادل مع نظيره الكوستاريكي 2 – 2، أمس الأربعاء، على ملعب "نيجني نوفجورود" في الجولة الثالثة "الأخيرة" من مباريات المجموعة الخامسة التي شهدت في الوقت نفسه تأهل البرازيل من صدارة المجموعة، إثر تغلبها على صربيا 2 - صفر على ملعب "أتكريت أرينا" بالعاصمة موسكو.

افتتح بليريم دزيمايلي التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 31، ثم أدرك كيندال واتسون التعادل لكوستاريكا في الدقيقة 56، وأضاف البديل جوزيب دراميتش الهدف الثاني لسويسرا في الدقيقة 88 قبل أن يدرك منتخب كوستاريكا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله الحارس يان سومير بالخطأ في شباكه لدى تصديه لضربة جزاء سددها براين رويز.

وتأهل المنتخب السويسري بذلك من المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط، ليلتقي في دور الـ 16 نظيره السويدي متصدر المجموعة السادسة.