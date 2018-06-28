البرازيل تتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 في كأس العالم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استعاد منتخب البرازيل بريقه الكروي، وهزم صربيا بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال روسيا، في الجولة الثالثة "الأخيرة" بالمجموعة الخامسة في مرحلة المجموعات بالمونديال، التي شهدت تعادل سويسرا 2 - 2 مع كوستاريكا.

وانفرد منتخب البرازيل بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا، ليتأهلا سويا لدور الـ 16، في حين تجمد رصيد صربيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، لتودع المسابقة مبكراً، برفقة منتخب كوستاريكا، الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

افتتح باولينيو التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 36، فيما تكفل تياجو سيلفا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبذلك، ضرب منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 5 ألقاب، موعداً في دور الـ 16 مع منتخب المكسيك.