المنتخب الألماني يتطلع للتأهل لثاني أدوار المونديال من بوابة كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يسعى بطل العالم المنتخب الألماني إلى تحقيق نصر يساعده على التأهل إلى الدور الثاني لمونديال روسيا لعام 2018 عند التقائه في مدينة قازان بمنتخب كوريا الجنوبية، في المباراة الثالثة والأخيرة للمنتخبين في المجموعة السادسة.

بدأت ألمانيا ببطء مهمة الدفاع عن اللقب الذي كسبته في البرازيل، فبعد هزيمتها في المباراة الأولى بهدف دون مقابل على يد المكسيك، أفلحت في آخر الثواني في الفوز بمباراتها الثانية ضد السويد بهدفين مقابل هدف، مما ساعدها على احتلال المركز الثاني بالمجموعة متقدمة بفارق الأهداف على السويد التي كسبت هي الأخرى مباراة واحدة.

وتتصدر المكسيك المجموعة وهي في مركز قوي للتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها بأول مباراتين لها في المجموعة، ورغم خسارة كوريا الجنوبية لأول مباراتين وتذيلها للمجموعة فإنها لا تزال تملك فرصة ضئيلة في التأهل برفقة المكسيك إلى الدور الثاني، وذلك في حال انتصارها على ألمانيا وهزيمة السويد بعدد كبير من الأهداف على يد المكسيك.

لن يشارك في مباراة الأربعاء لاعب ألمانيا، جيروم بواتينغ، بعد استلامه البطاقة الحمراء في المباراة السابقة ضد السويد، بينما يتوقع تعافي ماتس هوميلز ومشاركته في المباراة.

كما من المتوقع غياب لاعب خط الوسط، سباستيان رودي، الذي خضع لعملية طفيفة في الأنف بعد تكبده إصابة فيها في المباراة ضد السويد.

جدير بالذكر أن آخر فشل ألماني في تخطي دور المجموعات لكأس العالم حدث في بطولة 1938.