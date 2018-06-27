نيمار يحمل آمال البرازيل في المباراة الحاسمة أمام صربيا بالمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أكمل منتخب البرازيل استعداداته لمواجهة صربيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم في روسيا الأربعاء.

ولا يزال الصراع على أشده بين 3 من فرق المجموعة، فالبرازيل تتصدر برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن سويسرا بعد الفوز على كوستاريكا والتعادل مع سويسرا. منتخب السامبا سجل 3 أهداف ودخل مرماه هدف واحد.

أما صربيا فتحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على كوستاريكا والهزيمة أمام سويسرا.

صربيا تأمل في تحقيق مفاجأة البطولة بالفوز على المنتخب البرازيلي الذي بدأ المونديال بعروض مهتزه لم يقدم خلالها أداء مقنعاً رغم العدد الكبير من النجوم في قائمة المدرب تيتي.