الأرجنتين يتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 بمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً هاماً جداً على نيجيريا 2-1، ليتأهل رسمياً إلى دور 16بكأس العالم لكرة القدم.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني مستفيداً من خسارة المنتخب الأيسلندي أمام نظيره الكرواتي 1 - 2، حيث رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثاني، خلف المنتخب الكرواتي الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

في المقابل توقف رصيد المنتخب النيجيري عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام منتخب أيسلندا الذي توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله ليونيل ميسي في الدقيقة 14، وتعادل فيكتور موسيس للمنتخب النيجيري في الدقيقة 51 من ركلة جزاء قبل أن يسجل ماركوس روخو الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في دور الـ 16، يوم السبت المقبل، فيما يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الدنماركي في ذات الدور يوم الأحد المقبل.