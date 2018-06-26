بلجيكا تسعى لحسم صدارة المجموعة الـ 7 من بوابة إنجلترا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بدأ روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا في إعداد فرقته للقاء إنجلترا، يوم الخميس المقبل، في الجولة الختامية في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

الفريقان يدخلا المباراة كالنينغراد، بعد أن فاز كل منهما في الجولتين السابقتين ليضمنا التأهل لدور الـ 16برصيد 6 نقاط لكل.

ويتساوى البلدان في النقاط والأهداف قبل مباراة الخميس التي سوف تحدد صدارة المجموعة.

وتجمع المباراة الأخرى في المجموعة السابعة بين تونس وبنما اللذين يلعبان بحثاً عن فوز أول في البطولة.

وتحتل تونس المركز الثالث في المجموعة بدون نقاط، وتتفوق على بنما في عدد الأهداف، وأقصي المنتخبان حسابياً من البطولة.

ويقود روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجوم بلجيكا، ويساعده صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد.

وتدور شكوك حول إمكانية مشاركة هداف بلجيكا روميلو لوكاكو في المباراة نظراً لمعاناته من إصابة، حسبما ذكر مارتينيز.