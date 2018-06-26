كرواتيا تسعى لضمان صدارة المجموعة الرابعة من بوابة آيسلندا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





يواجه منتخب كرواتيا آيسلندا بأعصاب هادئة، بعد أن ضمن التأهل قبل الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم.

ويتقدم المنتخب الكرواتي المجموعة برصيد 6 نقاط، تليه نيجيريا التي يبلغ رصديها 3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من آيسلندا والأرجنتين.

الفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة أمام آيسلندا، اليوم الثلاثاء، سوف يضمن للمنتخب الكرواتي تصدر مجموعته.

أما آيسلندا فيتعين عليها الفوز في المباراة مع فوز أو تعادل الأرجنتين مع نيجيريا في ثاني مباريات المجموعة.

أفضل إنجاز لكرواتيا في كأس العالم كان بلوغها دور الأربعة في مونديال 1998 حيث خسرت أمام فرنسا التي مضت لتفوز باللقب.