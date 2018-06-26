البرتغال تتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 في المونديال رغم التعادل أمام إيران

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ضمن منتخب البرتغال تواجده في الدور الثاني لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في روسيا، رغم تعادله 1 - 1 مع نظيره الإيراني في الجولة الثالثة "الأخيرة" بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة.

بادر اللاعب المخضرم ريكاردو كواريزما بالتسجيل للبرتغال في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل كريم أنصاري لإيران في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

ليرتفع رصيد المنتخب البرتغالي إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق الأهداف خلف المنتخب الإسباني "المتصدر" المتساوي معه في نفس الرصيد، ليواجه منتخب أوروجواي، متصدر المجموعة الأولى، في دور الـ 16 للمسابقة.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب إيران إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ليودع المسابقة رسمياً.