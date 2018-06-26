الأوروجواي تقسو على روسيا وتتصدر "المجموعة الأولى" بالمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تصدر منتخب أوروجواي المجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الروسي 3 /صفر على ملعب كوسموس أرينا في سمارا في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وحسم منتخب أوروجواي المباراة منذ الشوط الأول حيث أنهاه متقدماً بهدفين حملا توقيع لويس سواريز نجم برشلونة في الدقيقة العاشرة والروسي دينيس تشيريشيف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الهدف الثالث لأوروجواي.

ولعب منتخب روسيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد ايجور سمولنيكوف لحصوله على الإنذار الثاني.

وحقق منتخب أوروجواي فوزه الثالث على التوالي ليتصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط فيما حلت روسيا في المركز الثاني بست نقاط علما بأن الفريقين حسما التأهل لدور الـ 16 حتى قبل انطلاق مباراة اليوم.