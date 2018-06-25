كوبر يدافع عن طريقة لعب الفراعنة أمام الأخضر السعودي

الشارقة 24 - محمود علي:

دافع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عن طريقة اللعب التي اتبعها في مونديال روسيا رغم هزيمة الفريق في مبارياته الثلاث بالبطولة.

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره المصري 2-1، الإثنين، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في البطولة بعد أن خسر الفريق المصري أمام أوروجواي بهدف دون رد وأمام روسيا 1 - 3.

وأوضح كوبر خلال المؤتمر الصحافي للمباراة أن الانتقادات الموجهة للأداء الدفاعي الذي يعتمد عليه ليست جديدة ولكنه يتعرض لها منذ فترة طويلة رغم أنها مكنت الفريق من التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وأشار إلى أن العديد من الفرق في كأس العالم اهتزت شباكها مثل المنتخب المصري.

وعن مفاوضات اتحاد الكرة معه وما إذا كانت هناك مشاكل بالفريق في الفترة الحالية، قال كوبر: "ليس هناك أي مشاكل، وكان هناك اجتماعان للتفاوض والأمر سيحسم بعد العودة للقاهرة".