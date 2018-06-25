منتخب إنجلترا يبدأ استعداداته للقاء بلجيكا في المونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجرى منتخب إنجلترا، حصة تدريبية، في سان بيطرسبيرغ، غداة فوزه الكبير على بنما 6- 1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

ويختتم منتخب الأسود الثلاثة مشاركته في دور المجموعات بلقاء بلجيكا يوم الخميس المقبل بعد أن ضمن الفريقان التأهل للإقصائيات.

ويتقاسم البلدان صدارة المجموعة بنفس العدد من النقاط وفارق الأهداف والأهداف المحرزة. ومن المنتظر أن يشرك مدربا البلدين لاعبين من الصف الثاني في المباراة.

واقتصرت حصة المران الرئيسية لفرقة غاريث ساوثغيت على لاعبي الصف الثاني بينما أدى اللاعبون المشاركون في مباراة بنما مراناً خفيفاً.

وعاد مهاجم الفريق ديلي آلي للمشاركة بشكل كامل في التمارين بعد تعافيه من الإصابة.