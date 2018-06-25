منتخب الأرجنتين يتطلع للفوز بفارق كبير على نيجيريا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد الصدمة الموجعة التي تعرض لها المنتخب الأرجنتيني بالهزيمة الثقيلة أمام نظيره الكرواتي ضمن منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، لا بديل له عن الفوز أمام نيجيريا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

فريق المدرب خورخي سامباولي تعادل 1- 1 في مباراته الأولى أمام آيسلندا ثم خسر أمام كرواتيا 3- صفر في المباراة الثانية.

ويتوقف صعود الأرجنتين إلى الإقصائيات على فوزه على نيجيريا مع انتظار نتيجة مباراة آيسلندا أمام كرواتيا.

وفي حال تأهل منتخب الأرجنتين لدور الـ 16 فسوف يواجه فرنسا أو الدنمارك.