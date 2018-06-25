عقب الخسارة من ألمانيا...

السويدي جيمي دورماز يرد على الهجوم العنصري من منتقديه

  • الإثنين 25, يونيو 2018 في 6:04 م
  • جيمي دورماز
    جيمي دورماز
أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، أنه تقدم بشكوى للشرطة في أعقاب سلسلة من التهديدات والإساءات العنصرية التي استهدفت لاعب خط وسط المنتخب السويدي جيمي دورماز.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
ساند لاعبو المنتخب السويدي لكرة القدم زميلهم جيمي دورماز الذي تعرض لحملات انتقاد قاسية، بعضها عنصري الطابع، بعد ارتكابه المخالفة والركلة الحرة التي قادت إلى فوز ألمانيا بهدفين لهدف في مباراة البلدين في كأس العالم السبت.
 
دورماز، السويدي من أصول تركية، عرقل تيمو فيرنر في الوقت بدل الضائع وأحرز توني كروس هدف الفوز الغالي لألمانيا.
 
وتلقى اللاعب تهديدات بالقتل ووصفه البعض "بالانتحاري" في إشارة إلى أصول والده التركي، ما دفعه إلى اللجوء للشرطة.
 
لاعب الوسط تلا بياناً في معسكر المنتخب السويدي في كيمبنسكي أدان فيه منتقديه وسط دعم من باقي أعضاء المنتخب.