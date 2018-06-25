السويدي جيمي دورماز يرد على الهجوم العنصري من منتقديه

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ساند لاعبو المنتخب السويدي لكرة القدم زميلهم جيمي دورماز الذي تعرض لحملات انتقاد قاسية، بعضها عنصري الطابع، بعد ارتكابه المخالفة والركلة الحرة التي قادت إلى فوز ألمانيا بهدفين لهدف في مباراة البلدين في كأس العالم السبت.

دورماز، السويدي من أصول تركية، عرقل تيمو فيرنر في الوقت بدل الضائع وأحرز توني كروس هدف الفوز الغالي لألمانيا.

وتلقى اللاعب تهديدات بالقتل ووصفه البعض "بالانتحاري" في إشارة إلى أصول والده التركي، ما دفعه إلى اللجوء للشرطة.

لاعب الوسط تلا بياناً في معسكر المنتخب السويدي في كيمبنسكي أدان فيه منتقديه وسط دعم من باقي أعضاء المنتخب.