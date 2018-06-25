فرنسا تتطلع إلى العلامة الكاملة بالدور الأول للمونديال على حساب الدنمارك

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يحتاج المنتخب الفرنسي لنقطة واحدة لحسم صدارة المجموعة الثالثة في مونديال روسيا، وتفادي المواجهة المحتملة مع المنتخب الكرواتي متصدر المجموعة الرابعة، لكن الفريق الفرنسي يتطلع إلى حصد العلامة الكاملة عبر الفوز في مباراته المقررة الثلاثاء أمام نظيره الدنماركي على ملعب استاد "لوجنيكي" بالعاصمة موسكو.

وربما لا يعني فوز المنتخب الفرنسي بصدارة المجموعة أنه سيتفادى مهمة صعبة في الدور الثاني، وذلك في ظل احتمالات نجاح المنتخب الأرجنتيني في انتزاع بطاقة التأهل من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.

وخاض المنتخب الفرنسي البطولة كأحد أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب، وحقق الفوز في الجولتين الأوليين على نظيريه الأسترالي 2 / 1 والبيروفي 1 / صفر، لكنه لم يقدم المستويات المعهودة في كلتا المباراتين رغم الدفع بقوته الهجومية الضاربة.

وأبدى ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، والذي كان قائداً للمنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 1998 رغبة في مواصلة النتائج الإيجابية وحصد العلامة الكاملة في المجموعة وقد صرح قائلاً: "الفوز بصدارة المجموعة هو هدفنا الآن".

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخبين الفرنسي والدنماركي كانا قد التقيا في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة 1998، وفاز الفريق الفرنسي حينذاك 2 / 1، ولا تزال هي النسخة الوحيدة من المونديال التي شهدت فوز فرنسا بجميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات.

ويتطلع المنتخب الفرنسي إلى مواصلة انطلاقته في البطولة الحالية، معتمداً على كتيبة من النجوم تضم بول بوجبا وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

كذلك يسعى الفريق من خلال مباراة الثلاثاء إلى تعزيز الثقة، التي كانت قد ظهرت خلال احتفال النجم مبابي بهدف الفوز في شباك بيرو، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في المونديال للمنتخب الفرنسي عمره 19 عاماً.