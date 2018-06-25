إسبانيا تسعى لصدارة المجموعة الثانية في المونديال من بوابة المغرب

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تدرك إسبانيا أن الانتصار في كالينينغراد على المغرب سيضمن تأهلها إلى الدور الثاني لمونديال روسيا لعام 2018، بل قد يضمن أيضاً فوزها بالمجموعة الثانية.

افتتحت إسبانيا مشاركتها في البطولة بالتعادل بـ 3 أهداف لثلاثة مع البرتغال، ثم كسبت مباراتها الثانية ضد إيران بهدف دون مقابل، ونتيجة لذلك تصدرت المجموعة بأربع نقاط ورغم تساويها في النقاط والأهداف مع البرتغال فإن المنتخب الأخير يحتل المركز الثاني في المجموعة لأن لاعبيه استلموا عدداً أكبر من بطاقات الإنذار.

بينما تم إقصاء المغرب من الدورة بعد خسارتها مباراتها الأولى ضد إيران بهدف دون مقابل، وخسارتها بنتيجة مماثلة مباراتها الثانية ضد البرتغال.

لم تضمن إسبانيا بعد التأهل إلى الدور الثاني، إذ تتنافس 3 منتخبات في المجموعة على بطاقة التأهل، فإضافةً إلى إسبانيا والبرتغال توجد إيران التي حصدت 3 نقاط في مباراتها الأولى ضد المغرب، وفوزها، الإثنين، سيساعدها على التأهل على حساب البرتغال إلى دور الـ 16.

الفائز بالمجموعة الثانية سيجابه في الدور الثاني لكأس العالم صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى، أي روسيا أو الأوروغواي.