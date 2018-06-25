كولومبيا تقسو على بولندا وتطيح بها من مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أنعش منتخب كولومبيا آماله في التأهل لدور 16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا بروسيا، وأطاح بنظيره البولندي من البطولة مبكراً، بعدما تغلب عليه 3 / صفر في الجولة الثانية بمنافسات المجموعة الثامنة في دور المجموعات بالبطولة.

افتتح ياري مينا التسجيل لكولومبيا في الدقيقة 40، قبل أن يستغل المنتخب اللاتيني الهفوات الدفاعية الساذجة التي ارتكبها المنتخب البولندي، الذي اندفع لاعبوه للهجوم بعشوائية في الشوط الثاني، ليضيف النجمان رادميل فالكاو وخوان كوادرادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و75 على الترتيب.

ونجح منتخب كولومبيا في تعويض خسارته 1 / 2 أمام نظيره الياباني في الجولة الأولى بالمجموعة، ليحصل على أول 3 نقاط له، محتلاً المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي اليابان والسنغال، اللذين تقاسما الصدارة عقب تعادلهما 2 / 2 في وقت سابق اليوم بالجولة ذاتها.

في المقابل، ودع منتخب بولندا المسابقة رسميا، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وبات المنتخب الكولومبي بحاجة للفوز على نظيره السنغالي في ختام مبارياتهما بالمجموعة، الخميس القادم، لانتزاع بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية.