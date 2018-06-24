امرأة سعودية تقود سيارة فورمولا 1 في يوم تاريخي

الشارقة 24 – رويترز:

أعطت أسيل الحمد، إشارة انطلاق عهد جديد للسعوديات في رياضة السيارات، يوم الأحد، مع استعدادها لقيادة سيارة فورمولا 1 حول الحلبة، التي تستضيف جائزة فرنسا الكبرى، أمام آلاف المشجعين.

وتأتي هذه اللفتة، على حلبة بول ريكار في لوكاستيليه، على متن سيارة لوتس رينو أي 20 الفائزة بسباق عام 2012، في اليوم الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في شوارع المملكة.

وقالت أسيل في مقر فريق رينو في الحلبة: "اليوم لا يتعلق فقط بالاحتفال بعهد جديد للنساء في قيادة السيارات، لكنه أيضاً يوم ميلاد السيدات في رياضة السيارات في السعودية"، وأضافت "أهم شيء رؤية الجيل القادم والفتيات الصغيرات وهن يحاولن ممارسة رياضة السيارات".

وتابعت "أريد أن أشاهدهن وهن يتدربن ويتعاملن مع هذه الرياضة بجدية، سيكون هذا أكبر إنجاز لي".

ولن تقود أسيل سيارة فورمولا 1 لأول مرة يوم الأحد، إذ اختبرت سيدة الأعمال ومهندسة التصميم الداخلي السعودية السيارة نفسها على الحلبة في الخامس من يونيو الجاري، من أجل التعود عليها، لكن الأحد ستقود أسيل أمام آلاف المشجعين، ضمن استعراض لسيارات الشركة الفرنسية احتفالاً بعودة فورمولا 1 إلى فرنسا بعد غياب عشر سنوات.

ومنحت هذه السيارة السائق الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم 2007، الموجود الآن في فيراري، الفوز في سباق أبوظبي في نوفمبر 2012.

وقالت أسيل عن تجربتها الأولى مع السيارة: "لم أتخيل ذلك مطلقاً في أحلامي، لذا فإنها فرصة رائعة، أنها تجربة العمر، لكنهم وجهوا لي الدعوة مرة أخرى، شرف كبير لي أن أشارك رينو احتفالاتها"، وأضافت "أعتقد أن جمال هذه القصة هو أن كل شيء ممكن، حتى لو كنت تحلم بالمستحيل فيمكنك تحقيقه".

وأسيل هي بالفعل أول سيدة تنال عضوية الاتحاد السعوي للسيارات والدراجات النارية، وهي عضو أيضاً في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات، وهي أول سيدة أيضاً تستورد سيارة فيراري إلى السعودية واصطحبت سيارتها 458 سبايدر إلى حلبات حول العالم للمشاركة، في مناسبات ودورات لتعليم القيادة في السباقات على مستوى احترافي.

ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية ستشهد أول سيدة تشارك في سباقات السيارات، قالت: "بالتأكيد، ستكون هذه مهمتي في السعودية، بفضل رينو".