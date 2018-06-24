مدرب منتخب السعودية: خطة الأخضر أمام مصر مختلفة

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، أن لكل مباراة خطتها واستراتيجيتها المختلفة عن باقي المباريات، وهو ما ينطبق على مباراة الإثنين أمام المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2018 .

وأشار بيتزي، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، إلى أنه سيتعامل مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري، مثلما تعامل مع لويس سواريز مهاجم منتخب الأوروغواي، من خلال العمل على احتوائه، ولكن ليس بالرقابة اللصيقة والمباشرة.

ويلتقي المنتخبان السعودي والمصري، يوم الإثنين، لصالح الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى في الدور الأول للبطولة.

وعن التغييرات في صفوف الفريق، قال: "علينا أن نتخذ القرارات قبل المباريات وليس بعدها، وعلينا التأكد من استعدادنا التام للمباراة، نبذل قصارى جهدنا لمعرفة أفضل ما يمكننا عمله".

وعما ينقص المنتخب السعودي لتقديم أداء هجومي: "عندما يكون لديك القدرة على الهجوم، أفضل هذا"، وأضاف: "حاولت ذلك مع المنتخب السعودي ولكن هناك حدود دائماً لما يمكن أن تقدمه في ضوء إمكانيات الخصم أيضاً".

وأكد مدرب الأخضر السعودي، ضرورة خوض المباراة بأقوى وأفضل تشكيلة، حيث نعرف جيداً المنتخب المصري، وعلاقتي جيدة بالمدرب هيكتور كوبر، الذي ترك بصمة جيدة على مدار مسيرته التدريبية مع مختلف الفرق التي تولى تدريبها.

وأوضح: "لدينا بعض الإصابات وسننتظر حتى تقييمهم، وما إذا كانوا يستطيعون المشاركة وإلا سنستبدلهم".