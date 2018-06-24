المنتخب الإنجليزي يُمزق شباك بنما بسداسية في المونديال

الشارقة 24- أسعد خليل:

تأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور الـ 16 بكأس العالم لكرة القدم، برفقة نظيره البلجيكي، بعد فوزه الكبير على منتخب بنما، 6-1، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول متقدماً بخمسة أهداف نظيفة، مع تسجيل جون ستونز هدفين في الدقيقتين الثامنة و40، وهاري كين هدفين من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 22 والأولى من الوقت بدل الضائع، وجيسي لينجارد في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل هاري كين الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي والثالث له في المباراة في الدقيقة 62، قبل أن يسجل فيليبي بالوي هدف منتخب بنما اليتيم في الدقيقة 78.

ويعد هدف بالوي هو الأول لمنتخب بنما في نهائيات كأس العالم، لاسيما وأن هذه المشاركة هي الأولى له في المونديال.

وبذلك، رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى ست نقاط، ليتساوى مع نظيره البلجيكي، بينما بقي منتخب بنما بلا نقاط في المركز الرابع والأخير بفارق الأهداف، خلف نظيره التونسي الذي حل ثالثاً.

وبهذا، تأهل منتخبا بلجيكا وإنكلترا لدور الـ 16 رسمياً، فيما ودع منتخبا تونس وبنما منافسات البطولة.

وستكون مباراة الجولة الأخيرة بين المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي المقرر إقامتها، الخميس المقبل، في الجولة الثالثة، لتحديد من منهما سيصعد كأول المجموعة، فيما ستكون مباراة منتخب بنما مع نظيره التونسي التي ستقام في ذات التوقيت، مجرد تحصيل حاصل.