البرتغال يخطف بطاقة دور الـ 16 في المونديال من بوابة إيران

الشارقة 24 – أسعد خليل:





بعد الأداء البطولة للمنتخب البرتغالي أمام إسبانيا والمغرب، يسعى زملاء رونالدو، لخطف بطاقة التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، من بوابة إيران في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب البرتغالي قد استهل مشواره بتعادل مثير مع إسبانيا 3 / 3 ثم تغلب على نظيره المغربي 1 / صفر، بينما فازت إيران في الجولة الأولى على المغرب 1 / صفر ثم خسرت أمام إسبانيا صفر / 1.

ورغم أن الترشيحات تصب لصالح المنتخب البرتغالي بشكل كبير خاصة في ظل تألق نجمه كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في المباراة الأولى وأحرز هدف الفوز أمام المغرب، يدرك المنتخب البرتغالي ضرورة الحذر من أجل تفادي انضمامه لقائمة ضحايا المفاجآت من المنتخبات الكبيرة بالمونديال.

ويتقاسم المنتخبان الإسباني والبرتغالي صدارة المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط لكل منهما ويليهما المنتخب الإيراني بثلاث نقاط، ومنتخب المغرب بدون رصيد من النقاط، وقد تأكد خروجه رسمياً من الدور الأول.

وسيكون الفوز بأي نتيجة أو التعادل كافيا للمنتخب البرتغالي للتأهل رسميا إلى دور الـ 16، وربما يحرز صدارة مجموعته، وهو ما يعتمد على نتيجة المباراة الأخرى بين المنتخبين المغربي والإسباني على ملعب "كالينجراد"، لكن المفاجأة التي قد تطيح برفاق رونالدو من الدور الأول تتمثل في فوز إيران.