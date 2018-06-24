في الجولة الأخيرة

كرواتيا تستعد للقاء أيسلندا في مونديال روسيا

  • الأحد 24, يونيو 2018 في 10:26 ص
  • جانب من تدريبات كرواتيا
    جانب من تدريبات كرواتيا
أجرى منتخب كرواتيا حصة تدريبية استعداداً للقاء أيسلندا في مباراته الختامية في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، التي سيخوضها المنتخب، الثلاثاء، في روستوف بروسيا.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 

قدّم المنتخب الكرواتي أداءً مذهلاً في مباراته ضد الأرجنتين في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، ساعده على التغلب على المنتخب الأميركي الجنوبي بـ 3 أهداف دون مقابل.
 
كرواتيا تصدرت بنصرها الثاني على التوالي المجموعة الرابعة بست نقاط وتحتل نيجيريا المركز الثاني بـ 3 نقاط وأيسلندا الثالث بينما تقبع الأرجنتين في المركز الأخير وهي مهددة بالإقصاء.
 
وتخوض كروتيا، الثلاثاء، مباراتها الثالثة والأخيرة في المجموعة ضد أيسلندا، والنصر أو التعادل سيؤكدان فوزها بصدارة المجموعة.