كرواتيا تستعد للقاء أيسلندا في مونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:





قدّم المنتخب الكرواتي أداءً مذهلاً في مباراته ضد الأرجنتين في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، ساعده على التغلب على المنتخب الأميركي الجنوبي بـ 3 أهداف دون مقابل.

كرواتيا تصدرت بنصرها الثاني على التوالي المجموعة الرابعة بست نقاط وتحتل نيجيريا المركز الثاني بـ 3 نقاط وأيسلندا الثالث بينما تقبع الأرجنتين في المركز الأخير وهي مهددة بالإقصاء.

وتخوض كروتيا، الثلاثاء، مباراتها الثالثة والأخيرة في المجموعة ضد أيسلندا، والنصر أو التعادل سيؤكدان فوزها بصدارة المجموعة.